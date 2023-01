Handball: Leipzig verlängert mit Trainer Sigtryggsson

Runar Sigtryggsson bleibt Trainer in Leipzig © Imago

In einer entsprechenden Mitteilung vom Montag hob der Klub die „klare Handschrift“ des Isländers hervor, der beim sechsmaligen DDR-Meister erst im November „eine verunsicherte Mannschaft“ übernommen hatte. (DATEN: Alle Infos zur HBL)

Unter dem 50-Jährigen hatten die Sachsen sechs Spiele in Serie gewonnen und waren in der Tabelle bis auf Platz zwölf geklettert. Dennoch sei aus der Mannschaft „viel mehr herauszuholen“ und es gelte nun, dieses Potenzial auszuschöpfen, wird Sigtryggsson in der Mitteilung zitiert.