Torwart-Rochade in Gladbach! Jetzt spricht Sommer-Ersatz Sippel

„Es gibt keinen Grund, ihn wieder aus dem Kader herauszunehmen. Es ist aber auch Verantwortung für ihn, das in jedem Training zu beweisen“, sagte Farke nach der 0:1-Niederlage gegen den FC St. Pauli am Samstag, bei der der 21-jährige Olschowsky 90 Minuten auf der Bank saß, während Sippel nicht einmal auf dem Spielberichtsbogen stand. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Olschowsky hatte am 8. November gegen den VfL Bochum sein Bundesliga-Debüt gegeben, da sowohl Sommer als auch Sippel verletzt fehlten. Auch beim 4:2-Sieg gegen den BVB am letzten Spieltag vor der WM stand er zwischen den Pfosten.

Sippel spricht erstmals

„Die Situation ist hart, ich muss damit jetzt erstmal klarkommen und es beobachten. Aber es klang jetzt nicht nach ‚Es ist vorbei‘. Es wurde auch immer betont, dass es an meinen Verletzungen lag“, sagte Sippel am Montag zu SPORT1. Der 34-Jährige laborierte zuletzt an einer Schulterverletzung und dann an einer Schambein-Verletzung. Jetzt ist er wieder fit.