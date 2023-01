Premier League: Fans jagen Spieler! Ein Traditionsverein am Tiefpunkt - FC Everton um Trainer Frank Lampard

Es sind Szenen, die an Bilder auf Schalke erinnern!

Aufgebrachte Fans rennen Profis ihres Herzensvereins hinterher, um sie für ihre schlechten Leistungen zur Rede zu stellen. So geschehen am 20. April 2021, als mehrere hundert Schalke-Ultras nach dem feststehenden Abstieg auf die Profis warteten, um sie zu konfrontieren - und schließlich zu verfolgen .

Ähnliche Szenen spielten sich nun auch in Liverpool ab, nachdem der krisengebeutelte FC Everton gegen Tabellenschlusslicht Southampton seine vierte Heimniederlage in Folge hinnehmen musste - die schlechteste Serie seit 1958.

Nach der 1:2-Pleite gegen die „Saints“ suchten einige Fans nach dem Spiel dann direkten Kontakt zu den Profis der „Toffees“, um ihnen sämtliche Kritik an den Kopf zu werfen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Fans verfolgen Everton-Profis

Besonders der englische Stürmer Anthony Gordon bekam die Wut der Everton-Anhänger besonders zu spüren, als er in seinem Auto sitzend auf dem Weg nach Hause von Fans belagert und aufs Übelste beschimpft wurde.

„Du verdammter D***kopf. Gordon! Was zur Hölle? F*** dich! Raus aus unserem Club“, schrie ein Everton-Fan, der Gordons Auto hinterher rannte und diesen durch das Fenster der Fahrerseite anbrüllte.

In einem Video, dessen Ton zwischen den Rufen der anderen Fans nur schwer zu verstehen ist, soll ein leidenschaftlicher Anhänger Mina sogar zum Verbleib aufgefordert haben - auch im Falle eines Abstieges: „Wenn wir absteigen, bleibst du. Wenn wir in die Championship gehen, bleibst du.“

Vorstand bleibt Heimspiel fern

Der FC Everton befindet sich seit Wochen in einer so schon lange nicht mehr da gewesenen Krise, die die Gemüter im Fanlager erhitzt hat.

Dass die Stimmung nicht erst seit der jüngsten Niederlage gegen Southampton am Kochen ist, machte der Klub bereits schon vor Anpfiff mittels eines Statements klar. So soll der Vorstand der „Toffees“ Drohbriefe erhalten haben und weiteren Verantwortlichen Gewalt angedroht worden sein.

Wie die Daily Mail berichtet, wurde Barrett-Baxendale beim vorletzten Heimspiel gegen Brighton & Hove Albion (1:4) von mehreren aufgebrachten Fans an ihrem Auto umzingelt und bespuckt.

Lampard glaubt an den Turnaround

Nicht zuletzt seit der blamablen 1:4-Pleite gegen Brighton and Hove steht auch Cheftrainer Frank Lampard scharf in der Kritik.

Der 44-Jährige, der am 31. Januar 2022 den Posten des Cheftrainers von Rafa Benitez übernommen hatte, sehe sich trotz der Misere in der Lage, das Ruder umreißen zu können. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

„Wir müssen uns steigern, und die erste Person, die das tun muss, bin ich. Ich muss Vertrauen in meine Fähigkeiten als Trainer haben. Ich habe bei Derby und Chelsea in der Champions League trainiert. Ich muss mich nur darauf konzentrieren, was wir als Team leisten können“, sagte er zuletzt.