Notstand in Lima - Das wichtigste Major des Landes ist in Gefahr

Nur einen Monat vor dem ersten Dota-Major auf südamerikanischem Boden herrschen in Peru politische Unruhen und Proteste. Muss das Megaevent abgesagt werden?

Es soll das erste Major der noch jungen Saison werden. In der peruanischen Hauptstadt Lima startet am 22. Februar das erste Dota 2 Major auf südamerikanischem Boden – zumindest ist so der Plan. Durch die politischen Unruhen im Land könnte das Event jetzt aber abgesagt werden.