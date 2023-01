Der beste Spieler! Ex-Weltmeister adelt Ibrahimovic

Die neue Spezialkarte von Zlatan Ibrahimovic rüttelt an den Kräfteverhältnissen in FIFA 23. Besonders ein ehemaliger FeWC-Sieger schwärmt von den Fähigkeiten des schwedischen Superstars.

Das macht Ibrahimovic in FIFA 23 so stark

In einem Video auf seinem YouTube-Kanal konnte der Deutsche die enorme Qualität der verbesserten Karte aufzeigen, da er die Vorzüge perfekt in sein eigenes Angriffsspiel zu integrieren weiß. Im Gegensatz zu den meisten eSportlern zeichnet sich der 26-Jährige auch dadurch aus, Flanken sowie hohe Bälle effektiv nutzen zu können.

Um Ibra optimal in Szene zu setzen, stellt Harkous ihn nicht als alleinige Spitze auf, sondern teilt ihm die Rolle des rechten Mittelstürmers in der 4-3-2-1-Formation zu. Hier fungiert er als Zielspieler, der die Bälle je nach Situation entweder auf die anderen Offensivkräfte ablegt oder selbst zum Torabschluss kommt. Das Player-Lock-Features hilft MoAuba regelmäßig bei der Positionierung in der Box. Dadurch zwingt er seine Gegner, den Schweden stets zu decken, was Räume im Zentrum eröffnet. (NEWS: Thomas Müller feiert Mini-Ibra)