Women’s Super League: Arsenal-Chaos vor Spiel gegen FC Chelsea sorgt für Fan-Wut Fan-Chaos: Arsenal kontert Vorwürfe

Das London-Derby der Women's Super League zwischen Arsenal und Chelsea endete 1:1 © Imago

Jonas Romaker

Chaos vor dem Emirates-Stadion. Fan-Wut aufgrund meterlanger Schlangen und reichlich Gedränge vor dem London-Derby der Frauen. Die Gunners weisen aufkommende Anschuldigungen jedoch zurück. Die Schuld liege hauptsächlich bei den Fans.

Ein Tag gespickt mit reichlich Spektakel für den FC Arsenal!

Das London-Derby der Männer zwischen Tottenham und Arsenal (0:2) sorgte nach Abpfiff für reichlich Drama am Abend. Doch bereits am frühen Nachmittag hatte es bei den Gunners am eigenen Stadion ordentlich Chaos gegeben.

Grund hierfür war das Spitzenspiel der Women‘s Super League. Die Frauen des FC Arsenal trafen ebenfalls in einem Londoner Derby auf Tabellenführer Chelsea. Das Duell war auch bei den Fans äußerst beliebt. So waren über 45 000 Karten verkauft worden. Der große Ansturm der Anhänger endete jedoch in reichlich Chaos.

Tausende Fans hatten nicht rechtzeitig zum Anpfiff den Weg ins Emirates-Stadion finden können und beschwerten sich über die sozialen Netzwerke über das Planungskonzept des Vereins. „Gefährlich“ und „chaotisch“ beschrieben die Anhänger die Situation in der dicht gedrängten Menschenmenge.

FC Arsenal sieht Schuld bei Fans

Auf Anfrage der Sportsmail haben sich die Gunners letztlich über den chaotischen Zustand geäußert. Die Schuld sieht der Verein dabei allerdings nicht bei sich selbst, sondern hauptsächlich bei der verspäteten Ankunft der Fans: „Unser Spieltagsbetrieb war derselbe wie bei allen anderen Spielen und Veranstaltungen im Emirates-Stadium“, so Arsenal.

„Der frühe Anstoß in Verbindung mit einer Reihe neuer Fans in unserem Stadion und 50 Prozent der Fans, die erst in den letzten 20 Minuten vor dem Anpfiff eintrafen, führten zu einem hohen Andrang an den Drehkreuzen.“