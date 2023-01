Guardiola schützt Haaland: "Müssen ihn öfter finden"

Nach zwei Niederlagen in Folge nimmt Pep Guardiola seinen zuletzt unauffälligen Stürmer-Star Erling Haaland in Schutz.

Nach zwei Niederlagen in Folge hat Pep Guardiola seinen zuletzt unauffälligen Stürmer-Star Erling Haaland in Schutz genommen. (News: Heftiger Gegenwind für Haaland)

Seine Mannschaft, so der Teammanager des englischen Meisters Manchester City, sei aktuell „in dem Prozess“, den Norweger noch besser zu integrieren: „Wenn die Gegner sich im Sechzehner festsetzen, ist das natürlich schwer“, sagte Guardiola, gestand aber ein: „Wir müssen ihn öfter finden.“

Am Samstag hatte City das Manchester-Derby gegen den Lokalrivalen United mit 1:2 verloren und einen herben Dämpfer im Kampf um die Titelverteidigung in der Premier League erhalten. Haaland, gegen United im dritten Spiel in Folge ohne Tor, kam lediglich auf 19 Ballkontakte.