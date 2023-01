„Gute Ausgangslage“: Handballer peilen nun Viertelfinale an

Deutschlands Handballer peilen nach dem vorzeitigen Einzug in die WM-Hauptrunde bereits ihr nächstes Ziel an.

Deutschlands Handballer peilen nach dem vorzeitigen Einzug in die WM-Hauptrunde bereits ihr nächstes Ziel an. „Wir haben eine gute Ausgangslage, um ins Viertelfinale einziehen können“, sagte Rechtsaußen Patrick Groetzki bei einer Pressekonferenz am Montag in Kattowitz. Das sportlich unbedeutende letzte Vorrundenspiel gegen das noch sieglose Algerien am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) nimmt das DHB-Team aber keineswegs auf die leichte Schulter.