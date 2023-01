Australian Open: Niemeier bringt Swiatek zum Schwitzen

Die 23 Jahre alte Dortmunderin unterlag der Weltranglistenersten aus Polen in ihrem Erstrundenduell am Montag 4:6, 5:7.

Schon bei den US Open in New York hatte die deutsche Nummer eins Swiatek im Achtelfinale herausgefordert und in drei Sätzen verloren. "Ich will natürlich eine Revanche und das Match gewinnen", hatte Niemeier nun in Melbourne gesagt, sie konnte ihr Vorhaben aber nicht umsetzen.