"Mit Ball immer eine Gefahr": Presse verspottet Real-Star Rüdiger nach Clásico-Pleite gegen Barca

Als Rüdiger im Spielaufbau in der 33. Minute zu ungenau auf Eduardo Camavinga spielte, begann der Albtraum für Real mit dem 0:1 durch Gavi. Doch auch beim 0:2 von Robert Lewandowski (45.) und dem 0:3 von Pedri (69.) ließen die Barca-Stars den Innenverteidiger alt aussehen.

Die Marca schrieb knallhart: „Rüdiger und Carvajal führten Madrids Defensivkollaps an. Eine katastrophale Leistung von beiden. Ein Horror von einem Spiel.“ Weiter hieß es ironisch über Rüdiger: „Er war eine ständige Gefahr, wenn er den Ball am Fuß hatte.“

Presse: Rüdiger „hatte viele Probleme“

Auch die As ließ kein gutes Haar an dem 29-Jährigen: „Er hatte viele Probleme in der ersten Hälfte. Barcelona durfte immer wieder durch die Mitte spielen, ohne dass Rüdiger Druck ausübte. Sein schlechter Pass auf Camavinga endete mit dem 0:1 durch Gavi. Beim 0:3 hat er Gavi nicht genug unter Druck gesetzt.“