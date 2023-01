Premier League: Verrücktes Elfmeter-Tor aberkannt - kurioser Fauxpas überschattet Newcastle-Sieg

Im Duell zwischen Newcastle United und dem FC Fulham ist es zu einem seltenen Fauxpas gekommen. Nach einem Foulspiel von Kieran Trippier am Jamaikaner Bobby de Cordova-Reid bekamen die Gäste aus London beim Stand von 0:0 in der 67. Minute einen Elfmeter zugesprochen.

Das tat er auch - nur auf irreguläre Art und Weise! Beim Schuss rutschte der Stürmer mit dem Standbein aus - und schoss sich so selbst an. Da ein sogenannter „Doppelkontakt“ bei der Ausführung eine Strafstoßes nicht erlaubt ist, musste Schiedsrichter Robert Jones den Treffer aberkennen.

Ex-BVB-Star bestraft Fauxpas eiskalt

Zu ähnlichen Elfmeter-Situationen kam es auch bereits in Deutschland. So scheiterte der 1. FC Köln in der vergangenen Saison im DFB-Pokal dramatisch am Hamburger SV, weil sich Florian Kainz beim entscheidenden und letzten Strafstoß im Elfmeterschießen selbst anschoss.