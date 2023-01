Handball-WM 2023: Moderatorin Stephanie Müller-Spirra nach Debüt gefeiert - Alexander Bommes irritiert

ARD-Frau Müller-Spirra überzeugt neben Dominik Klein

Unmittelbar nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien (34:33) , bei dem die 39-Jährige im Ersten an der Seite von Experte und Ex-Nationalspieler Dominik Klein agierte, gab es in den sozialen Netzwerken viel Lob und Zuspruch. (DHB-Stars in der Einzelkritik)

Alexander Bommes erkrankt

„Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen und verzichte daher konsequenterweise auf die Moderation der diesjährigen Handball-WM“, war der 46-Jährige, der schon bei der Fußball-WM in Katar ausgefallen war, in einer Pressemitteilung der ARD zitiert worden.