Australian Open: Rafael Nadal siegt - aber Verwirrung um Schläger

Der 36-Jährige ist bei seinem Auftaktsieg in Melbourne auf der Suche nach seinem Schläger gewesen.

„Der Balljunge hat meinen Schläger genommen“, sagte Nadal während des Matchs gegen den Briten Jack Draper, das er in vier Sätzen mit 7:5, 2:6, 6:4, 6:1 gewann, in Richtung des Schiedsrichters.

Die Szene hatte sich in Satz eins ereignet. Titelverteidiger Nadal lachte dabei, nahm es also gelassen. Hintergrund ist wohl, dass ein Balljunge einen falschen Schläger mitgenommen hatte.

Am Ende ging alles gut aus, Nadal gewann den Satz und am Ende auch das Match. In der zweiten Runde trifft er nun auf den US-Amerikaner Mackenzie McDonald. Im vergangenen Jahr war der mittlerweile 36 Jahre alte Topstar beim ersten Jahreshighlight zum Titel gestürmt.