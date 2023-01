NBA: LeBron James knackt gegen die Philadelphia 76ers nächsten Meilenstein

LeBron James trägt sich mal wieder in die Geschichtsbücher ein - trotz Niederlage der Los Angeles Lakers im Krimi gegen die Philadelphia 76ers.

Nächster Meilenstein für NBA-Legende LeBron James! Der Superstar der Los Angeles Lakers hat bei der 112:113-Niederlage gegen die Philadelphia 76ers als zweiter Spieler in der NBA-Geschichte 38.000 Punkte in seiner Karriere erzielt.

Zuvor war das nur Kareem Abdul-Jabbar gelungen. Dieser hält in der NBA nach wie vor den Rekord für die meisten erzielten Karrierepunkte (38.387), James steht nach seinen 35 Zählern gegen die 76ers nun bei 38.024 und könnte den Rekord in dieser Spielzeit brechen.

Trotz des erreichten Meilensteins konnte James die Niederlage gegen Phildadelphia nicht verhindern. Ein herausragender Joel Embiid zog das Spiel mit 35 Punkte und 11 Rebounds auf seine Seite. Für die 76ers war es der siebte Sieg in neun Spielen.

Tragische Figur der letzten Spielsekunden: Russell Westbrook, der an der Verteidigung des 2,13 Meter großen Embiid scheiterte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

LeBron in einem Monat an Spitze der Karriere-Scoring-Liste

Das Publikum der Lakers jubelte ihm zu, als der Meilenstein in der nächsten Auszeit verkündet wurde. Philadelphias Coach Doc Rivers umarmte James lachend - zur Feier des Tages.

Westbrook hat in dieser Saison bereits vier Triple-Doubles von der Bank aus erzielt und ist damit an Detlef Schrempf vorbeigezogen, der in seiner Karriere den Rekord für Triple-Doubles als Reservespieler hält.