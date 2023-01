Wagner-Brüder verlieren - James knackt 38.000 Punkte

Die Basketball-Nationalspieler Franz und Moritz Wagner haben mit den Orlando Magic in der NBA eine Niederlage in letzter Sekunde kassiert.

Die Basketball-Nationalspieler Franz und Moritz Wagner haben mit den Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine Niederlage in letzter Sekunde kassiert. Gegen das Spitzenteam der Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic verlor das Team aus Florida mit 116:119, Jokic schoss sein Team mit einem Dreier in der Schlusssekunde zum Sieg.