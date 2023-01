"Projekt Schneekristall": Norwegens Biathleten wollen Wandel

Mit dem "Projekt Schneekristall" wollen Norwegens Biathleten auf die wachsende Dringlichkeit von Umweltschutzmaßnahmen auch zum Erhalt ihrer Sportart aufmerksam machen. Der norwegische Verband gab am Rande der Weltcup-Rennen im bayerischen Ruhpolding den Startschuss zur Kampagne seiner Aktiven mit dem Abbild eines schmelzenden Schneekristalls auf den Mannschaftsjacken.

Das Eigeninteresse seiner Organisation an effektiven Reaktionen auf den Klimawandel bestätigte Djupvik nachdrücklich. "Die jungen Biathlon-Talente von heute werden auf dem Höhepunkt sein, wenn die Erderwärmung nach Einschätzung des internationalen Klimarates die 1,5-Grad-Grenze überschreiten wird. Wo werden wir in Zukunft Schnee- und Ski-Möglichkeiten in Norwegen finden?", fragte der Funktionär.