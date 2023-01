Nächster Schritt zum Titel: Arteta lobt "großartige Truppe"

Zwölf Spiele ohne Niederlage und bereits acht Punkte Vorsprung: Teamchef Mikel Arteta und der englische Tabellenführer FC Arsenal dürfen langsam von der ersten Meisterschaft in der Premier League seit 19 Jahren träumen. "Alles, was wir verlangen, haben die Spieler bereitwillig getan. Sie sind eine großartige Truppe", sagte Arteta im Anschluss an das überzeugende 2:0 bei den Tottenham Hotspur am Sonntag hochzufrieden.