Otte unterliegt 17-jährigem Chinesen Shang

Bitteres Erstrundenaus für Oscar Otte bei den Australian Open: Die 29 Jahre alte deutsche Nummer zwei musste sich dem erst 17-jährigen Chinesen Shang Juncheng mit 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 5:7 geschlagen geben. Der Kölner verpasste damit auch in seinem insgesamt vierten Match in diesem Jahr einen Sieg und sucht nach seiner Form.

Otte hatte von Beginn an Probleme mit Shang, dem jüngsten Qualifikanten bei einem Grand Slam seit dem heutigen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz 2021 in Melbourne. Der Weltranglisten-194. servierte konstant und hatte eine gute Länge in seinen aggressiven Grundlinienschlägen, Otte fehlte dagegen lange der Rhythmus.