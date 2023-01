Premier League: "Benutzt meinen Namen nicht, um Cristiano anzugreifen“ - United-Star Fernandes wehrt sich nach Derby-Sieg

Den wichtigen Ausgleichstreffer erzielte dabei Bruno Fernandes in der 78. Minute. Im Anschluss des Spiels zeigte sich der Torschütze erfreut über die Teamleistung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Versteckte CR7-Kritik? Fernandes wehrt sich

Er sei der Meinung, dass seine Worte verdreht wurden. „Ich weiß, dass es schwierig ist, zu sehen, dass es Manchester United gut geht, aber ich habe nichts über uns in den Nachrichten zu sagen, außer gute Dinge“, sagte der 28-Jährige.

Weiter führte er aus: „Benutzt meinen Namen nicht, um Cristiano anzugreifen. Cristiano war die Hälfte der Saison Teil unseres Teams. Wie ich in vielen Interviews gesagt habe, agieren wir seit dem Liverpool-Spiel erstaunlich und verhalten uns wie ein richtiges Team - und man kann die Ergebnisse sehen. Wir machen weiter!“

United schiebt sich an Manchester City heran

United konnte mit dem Derbysieg in der Tabelle bis auf einen Punkt an City herankommen und belegt nun mit sechs Punkten hinter dem FC Arsenal den dritten Platz in der Premier League. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)