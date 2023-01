Premier League: Eklat nach Derby-Sieg von Arsenal - Tottenham-Fan tritt Torhüter Ramsdale in den Rücken

Der FC Arsenal fährt im London-Derby einen wichtigen Sieg ein - doch nach der Partie kochen die Emotionen über. Vor allem der Arsenal-Keeper rückt dabei in den Mittelpunkt. Einem Fan brennen die Sicherungen durch.

Unmittelbar nach Ende des London-Derbys ging es noch einmal richtig hoch her - mittendrin Arsenal-Keeper Aaron Ramsdale.

Ramsdale provoziert Fans - und wird getreten

Dort wollte der Engländer gerade seine Wasserflasche aufheben, als mit Cristian Romero bereits ein weiterer Tottenham-Profi angerannt kam. In all der Aufregung kletterte zudem ein Zuschauer auf die Werbebande, trat mit dem Fuß nach Ramsdale und erwischte diesen am Rücken.