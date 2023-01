Premier League: „Pack die T*** aus!“ Spott für City-Profi Kalvin Phillips bei Derby-Niederlage gegen United

Anzeige

Fehlende Fitness: Pep erteilt ManCity-Star "Lektion für die Zukunft"

Anne Kamphausen

Nach der Weltmeisterschaft in Katar rückt der englische Nationalspieler Kalvin Phillips immer wieder in den Mittelpunkt der Kritik. Dabei geht es nicht nur um seine sportlichen Leistung, sondern auch seinen Körper.

Kalvin Phillips hat sich beim Manchester-Derby in Old Trafford einige Fangesänge, die auf sein Gewicht abzielten, anhören müssen.

Nachdem der Spieler von Manchester City von der Weltmeisterschaft zurückgekehrt war, machte er mit ein paar Kilos mehr auf den Rippen auf sich aufmerksam. Für einige Zuschauer Grund genug, ein Lied diesbezüglich anzustimmen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Wie der Journalist Andy Mitten berichtete, riefen die United-Fans „Get your t**s out for the lads“ in Richtung von Phillips. Auf gut Deutsch: „Hol die Ti**en raus für die Jungs.“ Anschließend wetterten sie gegen seinen alten Verein Leeds United, der nach ihren Worten „wieder auseinanderfällt“.

Zur Erklärung: „Get your t**s out for the lads“ gehört in England „zum guten Ton“ und wird auch öfter einmal in Pubs von Männergruppen in Richtung vorbeigehender Frauen mit großer Oberweite angestimmt.

Kritik auch von City-Trainer Guardiola

Phillips musste sich nach Katar auch Kritik von seinem eigenen Trainer anhören. Pep Guardiola sagte in einem Interview, dass er „übergewichtig“ von der Weltmeisterschaft wiederkam. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Der 27-Jährige fehlte daraufhin zeitweise im City-Kader. Guardiola begründete dies folgendermaßen: „Er ist nicht verletzt. Er ist mit Übergewicht angekommen. Ich weiß nicht, warum. Er kam nicht in der richtigen Verfassung an, um an den Trainingseinheiten teilzunehmen und zu spielen.“

Phillips musste daher bei City eine Zeit lang auf der Bank Platz nehmen. Ob Kevin De Bruyne, Rodri oder Joao Cancelo - die WM-Stars der Citizens waren alle wieder dabei, nur der 27-Jährige nicht.

„Wenn er bereit ist, wird er spielen, weil wir ihn brauchen. Wir brauchen ihn sehr“, erklärte Guardiola, der im Zuge dessen ein Vier-Augen-Gespräch mit seinem Spieler ankündigte.

Phillips binnen weniger Wochen wieder „in Shape“

Die Ansage des Coachs kam beim Mittelfeldspieler an. „Ich bin froh, dass Kalvin gestern sehr gut trainiert hat, und früher oder später wird er spielen“, verkündete Guardiola optimistisch - und so kam es auch. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Die Fangesänge sollten Phillips daher auch nicht mehr allzu viel anhaben können. Guardiola verwies bereits auf dessen „großen Sinn für Humor.“