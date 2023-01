Anzeige

NFL-Playoffs live im TV, Stream: Tom Brady und Co. am Wild Card Weekend gefordert Alle Infos zu den NFL-Playoffs

Heiße Phase der NFL! Das sind die Playoffs

SPORT1

Die Playoffs der NFL stehen vor der Tür: Wer spielt gegen wen, wann geht es los, wo sind die Partien live zu sehen - SPORT1 liefert alle Informationen zum Wild Card Weekend.

Die NFL-Playoffs sind hier!

14 Teams kämpfen nach Ablauf der regulären Saison noch um den Traum vom Super Bowl. Los geht die Postseason wie jedes Jahr mit dem Wild Card Weekend - von Samstagabend bis hinein in die Nacht auf Dienstag wird um den Einzug in die nächste Runde gekämpft.

Anzeige

Unter anderem Superstar Tom Brady ist mit den Tampa Bay Buccaneers gefordert. SPORT1 liefert zum Auftakt alle Infos zum Football-Showdown der nächsten Tage. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Alle Playoff-Spiele am Wild Card Weekend im Überblick:

Samstag, 14. Januar

22:30 Uhr: San Francisco 49ers (Zweiter der NFC) - Seattle Seahawks (Siebter der NFC) 41:23

Sonntag, 15. Januar

2:15 Uhr: Jacksonville Jaguars (4/AFC) - Los Angeles Chargers (5/AFC) 31:30

19 Uhr: Buffalo Bills (2/AFC) - Miami Dolphins (7/AFC)

22:30 Uhr: Minnesota Vikings (3/NFC) - New York Giants (6/NFC)

Montag, 16. Januar

Anzeige

2:15 Uhr: Cincinnati Bengals (3/AFC) - Baltimore Ravens (6/AFC)

Dienstag, 17. Januar

2:15 Uhr Tampa Bay Buccaneers (4/AFC) - Dallas Cowboys (5/AFC)

Chiefs und Eagles: Diese Teams haben noch frei

Die First Round Bye, also das Freilos für die erste Playoff-Runde, haben sich in der AFC die Kansas City Chiefs gesichert. Die Mannschaft von Superstar Patrick Mahomes greift erst eine Woche später in der Divisional Round ein. Sie werden auf das am schlechtesten gesetzte, noch im Rennen befindliche Team treffen. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

In der NFC waren die Philadelphia Eagles am besten unterwegs, wie die Chiefs holten sie 14 Siege bei nur drei Niederlagen. Als Nummer eins Seeds werden sie ihr erstes Spiel zuhause spielen dürfen.

So können Sie die Playoffs live im TV & Stream verfolgen

TV: ProSieben

Stream: DAZN, ran.de, NFL Game Pass

Playoff-Modus und Overtime-Verfahren

Der Modus in den Playoffs ist extrem simpel: Wer siegt, ist weiter. Für den Verlierer ist die Saison beendet.

Anzeige

Soll heißen: In jedem Spiel muss zwingend eine Entscheidung her. Bei einem Unentschieden nach 60 Minuten wird eine 10-minütige Verlängerung gespielt. Per Münzwurf wird entschieden, wer zuerst angreift und wer zuerst verteidigt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Seit der Saison 2022 ist garantiert, dass beide Teams in Ballbesitz agieren dürfen. Kommen beide Kontrahenten zu einem Touchdown, entscheiden die nächsten Punkte. Auch ein Field Goal könnte dann zum Beispiel den Sieg bringen.

Road to Super Bowl: So laufen die Playoffs

Die Divisional Round wird am nächsten Wochenende ausgespielt. Genau terminiert werden die Partien erst nach dem Wild Card Weekend. Die beiden Championship Games in der NFC und AFC finden am 29. Januar statt. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Der Super Bowl LVII steigt dann in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar. Der Vorjahressieger ist mit den Los Angeles Rams nicht für die Playoffs qualifiziert. Gespielt wird in Glendale, Arizona.