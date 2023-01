Supercopa-Endspiel in Riad: Real Madrid - FC Barcelona heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Real Madrid und der FC Barcelona treffen am Sonntagabend im Supercopa-Endspiel in Saudi-Arabien aufeinander. Den ersten Clasico der Saison hatte Real für sich entschieden.

Ein Clasico in Saudi-Arabien: Am Sonntagabend bestreiten Real Madrid und der FC Barcelona in Riad das Supercopa-Traumfinale. (Supercopa-Endspiel ab 20 Uhr im Liveticker)