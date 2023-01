Handball-WM 2023: Bericht über Spielmanipulation rückt Schiedsrichter in Fokus

Ein Bericht über vermeintliche Spielmanipulationen durch Schiedsrichter hat die Handball-Szene am Rande der WM aufgeschreckt.

Wie das dänische Medium TV2 berichtet, sind bei dem Turnier Unparteiischen-Gespanne im Einsatz, die in der Vergangenheit mit möglichen Spielmanipulationen in Verbindung gebracht wurden.

Handball-WM: Vermeintliche Spielmanipulationen im Fokus

Das geht aus einem bislang geheimen Bericht des Analyse-Unternehmens Sportradar hervor, der TV2 vorliegt - und insgesamt acht Referee-Duos in Bedrängnis bringt.

Manipulationsverdacht: EHF reagiert

Laut Sportradar hat Nachevski auch Verbindungen zu organisierten kriminellen Gruppen und bereits bekannten Spielmanipulationen. Der Kroate Gubica bestritt gegenüber dem dänischen TV-Sender die Vorwürfe: „Es gab unzählige Unentschieden in den Spielen, die wir im Laufe der Zeit gepfiffen haben. Sag mal: Sind wir Schiedsrichter wirklich die einzigen auf dem Platz?“

„Nach Kenntnis der EHF blieben diese Ermittlungen der Polizei bisher ergebnislos und die Spekulationen blieben nach der Sondierung unbewiesen“, teilte die EHF am Sonntag mit: „Eigene Auswertungen der EHF zu fraglichen Spielen aus damaliger sportlicher Sicht ergaben keine Anhaltspunkte, die die Einleitung eines Gerichtsverfahrens gerechtfertigt hätten.“

Auch Spiele des THW und von Flensburg im Fokus

Der THW wird in dem Bericht mit seinem Gruppenspiel der Saison 2016/2017 gegen Telekom Veszprem genannt, weil auffällig viele Wetten auf ein Remis zur Pause abgeschlossen worden waren.

Auffälligkeiten bei Anzahl erzielter Tore

„Der Integritätsdienst vermutet, dass die Schiedsrichter in diesen Spielen den Ausgang in unzulässiger Weise zu ihrem eigenen Vorteil beeinflusst haben“, heißt es in dem Bericht von Sportradar laut TV2.