Bayern-Star Benjamin Pavard reagiert auf Derbysieg von Manchester United

Bayern-Star Benjamin Pavard reagiert auf den Sieg von Manchester United im Stadtderby. Der 26-Jährige wurde in der Vergangenheit mit den Red Devils in Verbindung gebracht.

„MANCHESTER IS REDDDDD!!“, hatte dieser am Samstag nach dem 2:1-Erfolg über Manchester City geschrieben. Zunächst reagierte Ex-Real-Star Casemiro mit drei gestählten Bizeps-Smileys, es folgte Bruno Fernandes, der einen Feuer-Emoji postete. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Pavard war in der Vergangenheit mit einem Wechsel zu den Red Devils in Verbindung gebracht worden. Nach kicker-Informationen klopfte zuletzt der FC Barcelona an. Pavards Vertrag in München läuft bis 2024. (Pavard-Gerüchte: So reagiert Bayern)