Darts: Deutsches Duo gewinnt Tourkarte - Hopp scheitert

Die deutschen Dartsspieler Pascal Rupprecht und Daniel Klose haben überraschend den Sprung auf die Profitour geschafft. Das Duo sicherte sich bei der europäischen Qualifying School in Kalkar über die Rangliste jeweils erstmals eine sogenannte Tourkarte, mit der beide an den meisten Turnieren des Weltverbands PDC teilnehmen dürfen. Der frühere Hoffnungsträger Max Hopp und Fallon Sherrock scheiterten dagegen.

Bei der Q-School in Kalkar/Nordrhein-Westfalen und in Milton Keynes nahmen insgesamt über 850 Spieler teil. Eine Tourkarte besitzt eine Gültigkeit für zwei Jahre. Sollte es ein Spieler in diesem Zeitraum in der Weltrangliste unter die besten 64 schaffen, verlängert sich die Spielberechtigung um ein Jahr - wenn nicht, dann verliert er diese.