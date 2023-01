Transfer News: FC Chelsea holt Mykhailo Mudryk von Schachtar Donezk - 100-Millionen-Deal

Der FC Chelsea hat Ukraine-Star Mykhailo Mudryk von Schachtar Donezk verpflichtet. Das gaben die Blues am Sonntagnachmittag während des Ligaspiels gegen Crystal Palace offiziell bekannt. Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2031.

Mudryk-Deal: Chelsea sticht Arsenal aus

„Das ist ein riesiger Verein in einer fantastischen Liga und in dieser Phase meiner Karriere ein sehr attraktives Projekt für mich“, wird Mudryk in einer Chelsea-Mitteilung zitiert.