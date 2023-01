Wohin zieht es Zinédine Zidane nach dem Frankreich-Wirbel?

Nach dem Wirbel um Zinédine Zidane und den französischen Verband bleibt die Zukunft des 50-Jährigen weiter offen. Während er selbst auf seine Instinkte zu vertrauen scheint, fragt sich die Fußball-Welt: Was nun, Zidane?

Wenige Tage ist es her, da empörte sich halb Fußball-Europa über die Aussagen eines Mannes, der es wagte, sich mit Zinédine Zidane einen Scherz zu erlauben - oder zumindest versuchte, auf dessen Kosten witzig zu sein.

„Ich wäre nicht einmal ans Telefon gegangen“, sagte Frankreichs Verbandspräsident Noel Le Graët in einem Radio-Interview auf die Frage, ob Zidane ihn zuletzt kontaktiert habe. Hintergrund war ein mögliches Engagement des 50-Jährigen als Frankreichs neuer Nationalcoach.

Le Graët - zu diesem Zeitpunkt wohl innerlich beschwingt durch die Verlängerung mit Didier Deschamps bis 2026 und mit allzu lockerer Zunge - sagte weiter: Was habe er ihm denn sagen sollen, also Zidane: „‚Hallo Sir, keine Sorge, such dir einen anderen Verein. Ich habe mich gerade mit Didier auf einen Vertrag geeinigt‘“, äffte er eine denkbare Antwort nach, die er Zidane gegeben hätte.