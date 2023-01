Handball-WM 2023: Seltsamer Taktik-Clou sorgt für Wirbel

Viele Beobachter werden sich beim Match zwischen Polen und Slowenien am zweiten Spieltag der Handball-WM 2023 verwundert die Augen gerieben haben - und das nicht nur ob der unerwartet heftigen 23:32-Abreibung für den Gastgeber . (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM)

Denn die Slowenen wählten mehrfach eine auf den ersten Blick irrationale Taktik: In Phasen, in denen sie durch eine Zwei-Minuten-Strafe für einen polnischen Spieler in Überzahl waren, nutzten sie diesen numerischen Vorteil nicht aus.