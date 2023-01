Eintracht-Trainer Glasner zu Real oder Chelsea? Jetzt reagiert Frankfurt

Krösche: „Wir sprechen nach der Saison mit Glasner“

Der Vertrag des Österreichers läuft noch 18 Monate bis 2024. Eine schnelle Entscheidung in der Zukunftsfrage ist allerdings nicht zu erwarten, eine zügige Verlängerung des Kontrakts wird es nicht geben. Sportvorstand Markus Krösche stellt im Gespräch mit SPORT1 klar: „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, erst nach der Saison in Ruhe zu sprechen.“

Der Trainer selbst sagte im Trainingslager in Dubai: „Alles, was ich heute sage, ist im Endeffekt falsch. Wir wissen es einfach nicht.“

Eintracht-Boss will Diskussionen ausblenden

Nicht immer ging es harmonisch zu zwischen Krösche und Glasner, im Sommer etwa eckten sie an. Einerseits gibt es die Position des Trainers: Tagesgeschäft, Siege, Punkte, er will das Team zusammenhalten und bestenfalls permanent verstärken. Andererseits ist da die Rolle des Sportvorstand, der langfristige Entwicklungen und die wirtschaftliche Lage der Eintracht im Blick hat. Nicht immer gibt es Übereinstimmungen in den Gesprächen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Eintracht-Boss Krösche stellte klar: „Beide Seiten arbeiten gut zusammen.“ Dennoch möchte er dem Thema Vertragsverlängerung keinen Raum geben: „Die Diskussionen bringen jetzt nichts, denn unser voller Fokus liegt auf der sportlichen Entwicklung in den kommenden Wochen.“ In der Bundesliga den Platz in den Top vier verteidigen, zudem im DFB-Pokal und in der Champions League „das Maximum erreichen“, wie etwa Torhüter Kevin Trapp die Stoßrichtung formulierte. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)