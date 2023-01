Anzeige

Ski Alpin: Abfahrt-Ausfall in St. Anton - Plan B steht Abfahrt-Ausfall: Plan B steht

Am 20. Januar wird das Rennen nachgeholt © AFP/SID/JURE MAKOVEC

SID

Die am Samstag im österreichischen St. Anton abgesagte Weltcup-Abfahrt der Frauen wird am kommenden Freitag (20. Januar) in Cortina d‘Ampezzo nachgeholt.

Das gab der Internationale Ski- und Snowboardverband FIS bekannt.

