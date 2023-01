Biathlon: Zweitbester Läufer beim Heimspiel - aber Doll verballert's ...

Benedikt Doll ist beim Massenstart in Ruhpolding zweitbester Läufer - am Schießstand aber vergibt er die Gelegenheit, beim Heimspiel ganz vorn zu landen.

Benedikt Doll verpasst Chance, Dominator Bö zu ärgern

„Die Ski waren überragend. Schade, wenn man es nicht nutzen kann“, sagte Doll in der ARD: „Fünf Fehler sind einfach zu viel, ich war nur am hinterherlaufen. Das war einfach nicht gut am Schießstand.“

Justus Strelow bester Deutscher

Die deutschen Frauen mussten in ihrem Massenstart am Sonntag als Vorsichtsmaßnahme auf Vorzeigeläuferin Denise Herrmann-Wick verzichten. Bei der WM-Generalprobe in Antholz ab Donnerstag soll sie wie Doll und Co. dann wieder dabei sein.