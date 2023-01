Ski Alpin: Kira Weidle verliert nach Bestleistung den Faden

Kira Weidle sucht weiter die Konstanz. Nach ihrem siebten Platz in St. Anton musste sie sich im zweiten Rennen am Arlberg mit Rang 18 begnügen.

Skirennläuferin Kira Weidle sucht im Super-G weiter die Konstanz. Einen Tag nach ihrem guten siebten Platz in St. Anton musste sich die Starnbergerin im zweiten Rennen am Arlberg mit Rang 18 begnügen.

„Ich kann‘s besser“, sagte sie in der ARD, am Samstag habe sie ja „gesehen, dass es funktioniert.“ In der Tat: Besser als Siebte war Weidle in ihrer Zweitdisziplin neben der Abfahrt im Weltcup noch nie.