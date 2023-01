Handball-WM: Serbien-Star vom deutschen Kader beeindruckt

Spieler und Funktionäre von beiden Teams betonen es: Am zweiten Vorrundenspieltag der Handball-WM 2023 geht es für Deutschland und Serbien um mehr als nur zwei Punkte. (Handball-WM: Deutschland - Serbien am Sonntag ab 18 Uhr im LIVETICKER)

Der Sieger dieses Duells wird bei normalem Verlauf Erster der Gruppe E und geht somit mit Maximalausbeute in die Hauptrunde - beste Voraussetzungen, um die K.o.-Runde zu erreichen.

Mijajlo Marsenic, mit neun Treffern Serbiens bester Torschütze beim 36:27-Auftaktsieg gegen Algerien, schickt deshalb schon mal eine Kampfansage an das DHB-Team.

Der 29-Jährige spielt seit 2018 für die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga. SPORT1 hat in der Mixed Zone mit dem Kreisläufer gesprochen.

Handball-WM: Serbien ist bereit für DHB-Team

Mijajlo Marsenic: Wir können nur mit der zweiten Halbzeit zufrieden sein. In der ersten Halbzeit haben wir in der Abwehr und im Angriff zu viele Fehler gemacht. In der zweiten Halbzeit war es viel besser. Ich denke, wir haben jetzt genug Kraft, um mehr als 100 Prozent gegen Deutschland zu geben.