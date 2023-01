Jürgen Klopp und Liverpool am Tiefpunkt - Ein Albtraum ohne Erwachen?

Als um ihn herum gefeiert wurde, zog sich Jürgen Klopp den Schal über die Augen. 0:3 verloren bei Brighton & Hove Albion. Der FC Liverpool völlig chancenlos. „Ich kann mich an kein schlechteres Spiel erinnern“, sagte Klopp nach der Partie. „Nicht nur bei Liverpool, sondern in meiner ganzen Karriere. Das Ergebnis war schrecklich anzuschauen.“

Konsterniert schlich er nach dem Abpfiff über den Platz und ging zu jenen, die einmal quer durch England gefahren waren und Zeuge dieses Offenbarungseids wurden. Die trotzdem ‚You‘ll never walk alone‘ sangen: die Fans der Reds.

„Ein Albtraum für Klopp“

Allerdings waren die Anhänger das einzige, was bei Liverpool an diesem Abend vorzeigbar war. 6:16 Torschüsse, nur 38 Prozent Ballbesitz, 54 % verlorene Zweikämpfe, die Reds waren von vorne bis hinten unterlegen. Die Daily Mail schrieb von einem „Albtraum für Klopp“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

„Liverpool ist aktuell defensiv so schlecht wie kein anderes Team in der Premier League“, twitterte Klub-Legende und Chef-Kritiker Jamie Carragher.

In 18 Premier-League-Spielen hat Liverpool nun bereits 26 Punkte liegengelassen. Vier mehr als in der gesamten letzten Saison.

Wie auch in einigen Spielen zuvor verlor Liverpool das Spiel vor allem Mittelfeld. Dieses Mal auch, weil Klopp Fehler machte, wie er selbst sagte.

„Es ist schwierig, eine Absicherung für verlorene Bälle zu organisieren, die man nicht verlieren sollte. Es liegt voll und ganz in meiner Verantwortung - das weiß ich. Ich hatte eine Idee mit einer anderen Formation und es hat nicht funktioniert. Das tut mir leid, sorry“, sagte der 55-Jährige. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Klopps Idee mit Thiago geht nach hinten los

Was er meinte: Klopp hatte Thiago Alcantara auf die Zehn beordert, hinter ihm sicherten Fabinho und Jordan Henderson ab. Alle drei erwischten einen rabenschwarzen Tag.

Zu Klopp wurde die Zeitung ebenfalls deutlich: „Seine taktische Aufstellung half seiner Mannschaft nur wenig. In der Halbzeitpause änderte er nichts, obwohl er es vielleicht hätte tun sollen.“ Mit vier von zehn Punkten erhielt der deutsche Coach gar eine schlechtere Note als all seine Spieler.

Liverpool näher am Abstieg als am Titel

Mit nur 28 Punkten liegt Liverpool auf Rang neun in der Tabelle, sieben Punkte beträgt bereits der Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Die Abstiegsränge sind näher als die Tabellenführung. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Klopp in Sorge um Liverpool

Und selbst der sonst so positive Klopp scheint langsam aber sicher merklich angeknackst zu sein. „Wie könnte ich nach so einem Spiel nicht besorgt sein? Ich kann mich nicht hinstellen und so tun, als sei es nicht passiert“, gab er zu Protokoll.