Bob Hanning warnt deutsche Handballer vor Komfortzone

Bob Hanning sieht in den anstehenden Heim-Events im Handball eine historische Chance, aber auch eine große Verantwortung.

„Für unseren Sport sind all diese Turniere eine wunderbare Plattform, eine große Ehre. Aber auch und vor allem eine Verpflichtung", schrieb der Manager von Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin in der Bild am Sonntag.