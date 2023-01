Biathlon in Ruhpolding: Massenstart heute ohne Denise Herrmann-Wick!

Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick verzichtet beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding am Sonntag kurzfristig auf den Massenstart.

Auch Anna Weidel wird beim Rennen am Sonntagnachmittag über 12,5 km fehlen. Sie war schon am Samstag in der Staffel angeschlagen an den Start gegangen. Sie sei "noch nicht uneingeschränkt belastbar". Auch hier solle "kein zusätzliches Risiko in Bezug auf die WM-Vorbereitung eingegangen werden", so der DSV.