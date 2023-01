Harter Gegenwind für Erling Haaland! "Loser" bekommt "Maulkorb" von United

Nur 19 Ballkontakte, nur zwei Torschüsse (keiner aufs Tor), null Tore: Der Auftritt von Superstürmer Erling Haaland bei der 1:2-Niederlage von Manchester City im Derby gegen United lässt sich mit ‚blass geblieben‘ wohl am besten beschreiben.

Englands Presse wählte allerdings - wie so oft - deutlich kritischere Worte. „Er ließ sich tief fallen, um mehr ins Spiel involviert zu sein, wurde aber von der Verteidigung ruhiggestellt“, bewertete die Daily Mail . Der Mirror ordnete ihn neben Uniteds Anthony Martial gar in die Kategorie ‚Loser‘ des Spiels ein . (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

„Loser“ Haaland bekommt Maulkorb von United

„Nach seinem sensationellen Start in die Saison ist Haaland in den letzten Wochen außer Tritt geraten und hat das Derby mit der dritten enttäuschenden Leistung in Folge beendet“, schreibt das Blatt. Der Ex-BVB-Stürmer sei von der United-Abwehr „erstickt worden“. Haaland habe einen Maulkorb angelegt bekommen, war beim Telegraph zu lesen.