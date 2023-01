Skispringen: Freitag starke Zweite in Zao

Selina Freitag fliegt in Japan auf Platz zwei © AFP /SID/THOMAS KIENZLE

Gemeinsam waren Freitag und Althaus am Samstag im ersten Super-Team-Wettbewerb der Weltcup-Geschichte ebenfalls auf das Podest geflogen. Das DSV-Duo sammelte in sechs Sprüngen 581,8 Punkte und holte Rang drei. Der Sieg ging überlegen an Österreich mit Pinkelnig und Chiara Kreuzer (624,6) vor Norwegen (589,3).