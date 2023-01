Draisaitl trifft doppelt, Oilers bleiben im Rennen

Eishockeystar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum nächsten wichtigen Sieg geführt.

Eishockeystar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum nächsten wichtigen Sieg geführt. Der 27-Jährige traf zweimal beim 4:3-Sieg der Kanadier bei den Vegas Golden Knights, für die Oilers war es der dritte Erfolg in Serie. Im Play-off-Rennen hat Edmonton mit nun 51 Punkten zumindest auf den Wildcard-Platz in der Western Conference weiterhin gute Aussichten.