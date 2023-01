NBA: Monster-Dunk von Ja Morant lässt Netz ausflippen - Luka Doncic schwächelt

Mega-Rekord! Hier schreiben Curry und Co. Geschichte

Die Memphis Grizzlies fahren den neunten Sieg in Serie ein. Ja Morant brilliert mit einem Monster-Dunk, der das Netz ausflippen lässt. Luka Doncic schwächelt mit den Dallas Mavericks.

Diese Szene wird in Erinnerung bleiben!

„Dunk of the year candidate“, hieß es dazu - und die Fans schienen ganz ähnlicher Meinung zu sein, flippten in den Kommentaren geradezu aus.