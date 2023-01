Süle findet Diskussionen während der WM „ungerecht“

Niklas Süle vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat den Umgang mit der Nationalmannschaft während der WM in Katar kritisiert.

Nationalspieler Niklas Süle vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat den Umgang mit der Nationalmannschaft während der WM in Katar kritisiert. „Ich fand es ungerecht, dass diese Erwartungshaltungen auch noch während der WM an uns herangetragen worden sind“, sagte Süle der Welt am Sonntag und bezog sich damit beispielsweise auf die Diskussionen um das Thema Menschenrechte, das während der WM im Fokus stand.