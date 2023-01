"Etwas Kritik" an Kabinen-DJ Ernst: "Schon speziell"

2016-Europameister Ernst, in der Bundesliga für DHfK Leipzig aktiv, tritt bei der Weltmeisterschaft in die großen Fußstapfen von Timo Kastening. Der Rechtsaußen von der MT Melsungen, der die WM in Polen und Schweden wegen eines Kreuzbandrisses verpasst, legte bei den vergangenen Turnieren in der Kabine einen bunten Mix auf, von Rock, R'n'B, House bis zu Schlager und deutscher Volksmusik.