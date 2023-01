NFL-Playoffs: Purdy-Show! 49ers überrollen Seahawks

Dank ihrem meisterhaften Rookie-Quarterback Brock Purdy haben die San Francisco 49ers zum Start in die NFL-Playoffs ihren elften Sieg in Serie gefeiert und souverän die Divisional Round der NFC erreicht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Im Wildcard Game gegen die Seattle Seahawks lag das Team von Headcoach Kyle Shanahan zur Halbzeit zwar noch mit 16:17 zurück, drehte nach der Pause aber auf und siegte nach 25 unbeantworteten Punkten in Folge letztlich mit 41:23.

Purdy, der vor der Saison als sogenannter Mr. Irrelevant an 262. und letzter Stelle im NFL-Draft von den 49ers ausgewählt worden war, steuerte in seinem ersten Playoff-Spiel insgesamt vier Touchdowns bei - das war in der Playoff-Historie zuvor noch keinem Rookie-Quarterback gelungen.