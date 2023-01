Formel-E-Auftakt: Wehrlein glänzt beim Saisonauftakt

Der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein hat beim Saisonauftakt der Formel-E-WM in Mexiko-Stadt Platz zwei hinter dem Briten Jake Dennis belegt.

Porsche-Werksfahrer Wehrlein, der das Rennen im Vorjahr gewonnen hatte, schob sich in der letzten Runde an dem brasilianischen Polesetter Lucas di Grassi (Mahindra Racing) vorbei und sicherte sich so Platz zwei. (SERVICE: Alle Rennen und Ergebnisse)