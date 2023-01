FC Bayern: Müller verloren? Fünf Erkenntnisse zur Vorbereitung

Nach dem knapp einwöchigen Trainingslager in Katar und dem 4:4 gegen RB Salzburg liefert SPORT1 fünf Erkenntnisse zur Vorbereitung des Rekordmeisters auf den Re-Start der Bundesliga.

Um die Köpfe freizubekommen und die Beine zu lockern, gab Trainer Julian Nagelsmann seinen Spielern nach dem 4:4 gegen RB Salzburg zwei Tage frei. Denn das Programm in der Woche zuvor war hart, aber ergiebig.

Müde Beine nach hartem Trainingslager

Wie im SPORT1-Podcast „Die Bayern-Woche“ bereits ausgiebig berichtet, brachte Nagelsmann seine Stars im Trainingslager in Doha ordentlich ins Schwitzen. Die zwei bis drei Einheiten am Tag schlauchten, der Großteil der Mannschaft kehrte am Donnerstagabend erschöpft nach München zurück.