Handball-WM 2023: Slowenien crasht polnische WM-Party

Und es wurde noch schlimmer für die heimischen Fans in der Spodek-Mehrzweckhalle in Kattowitz, wo auch das deutsche Team seine Spiele in der Gruppe E austrägt. Zwischenzeitlich zog Slowenien, angeführt von einem überragenden Jure Dolenec (sieben Treffer), auf 32:21 davon. Erst in den Schlussminuten konnte Polen den Rückstand mit zwei Treffern in den einstelligen Bereich drücken.