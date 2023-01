Handball-WM: Frankreich nach Sieg gegen Saudi-Arabien weiter - auch Brasilien siegt klar

Frankreich erreicht als erste Mannschaft bei der Handball-WM in Polen und Schweden die Hauptrunde. Gegen Saudi-Arabien wird sogar bereits auf manchen Star verzichtet.

Mitfavorit Frankreich ist als erste Mannschaft bei der Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden in die Hauptrunde eingezogen.

Gegen den krassen Außenseiter Saudi-Arabien ließ der Rekordweltmeister beim 41:23 (24:14) in Kattowitz nichts anbrennen und wird somit zur Hauptrunde nach Krakau reisen. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Brasilien gewinnt Südamerika-Duell klar

Brasilien, beste Mannschaft Südamerikas, hatte im Duell mit Uruguay in Gruppe C nach der Auftaktpleite gegen Europameister Schweden wenig Mühe.

Der 35:24 (19:10)-Erfolg bringt die Brasilianer in eine gute Ausgangslage vor dem finalen Gruppenspiel gegen Kap Verde.

Montenegro und Portugal erfolgreich

Gegen den Iran (34:31) meldete Montenegro sich in Gruppe A zurück, die hinter Favorit Spanien offen ist. Portugal löste nach der Niederlage gegen Polen die Pflichtaufgabe in Gruppe D gegen Südkorea mit 32:24 (15:12).

Am Mittwoch hatte Olympiasieger Frankreich bereits Co-Gastgeber Polen im Eröffnungsspiel (26:24) geschlagen und hat somit einen der ersten drei Plätze für die Teilnahme an der Hauptrunde in der Gruppe B sicher.