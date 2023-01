Premier League: "Lächerlichste Entscheidung jemals!" United-Tor im Derby spaltet England

Manchester United gewinnt das Derby gegen City, auch durch ein sehr umstrittenes Tor. Die Presse ist in Aufruhr, selbst die Experten sind sich nicht einig.

Fußball-England in heller Aufruhr!

Am Samstag verlor Manchester City das Derby gegen Manchester United mit 1:2, unter anderem, weil Bruno Fernandes in der 78. ein Tor erzielte, das zu großen Kontroversen führte.

VAR ermöglicht umstrittenes United-Tor

Was aber war überhaupt passiert?

Guardiola unzufrieden mit Schiedsrichter-Entscheidung

Tatsächlich hatte City-Abwehrmann Akanji Rashford im direkten Duell mit einem Schritt in die Gegenrichtung bewusst Abseits gestellt und hatte so keine Chance mehr, einzugreifen. Auch bei Torhüter Ederson, der für seine offensive Spielweise bekannt ist, hätte man durchaus argumentieren können, dass er den Pass abgelaufen hätte, wenn Rashford nicht auf ihn zugesprintet wäre.

Experten sind sich nicht einig

Ähnlich ordnen es die deutschen Schiedsrichter-Experten von Collinas Erben ein. „Rashford sprintet gewissermaßen mit dem Ball, ohne ihn zu berühren, wird also eindeutig aktiv, deutet sogar einmal kurz ein Ausholen an. Aus meiner Sicht eine Beeinflussung der Verteidiger in deren Möglichkeit, den Ball zu spielen, und damit strafbares Abseits“, schrieben sie auf Twitter.