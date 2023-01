Australian Open: Sascha Zverev überrascht mit Nadal-Prognose - Spanier reagiert irritiert

In der ersten Runde des von Eurosport ausgestrahlten Interviews sollte Alexander Zverev über gute Vorsätze für das neue Jahr sprechen. Seine Antwort: Er glaube nicht an solche Vorhaben und deren dauerhaftes Gelingen.

Alexander Zverev: Nadal könnte in Paris aufhören

Er fügte hinzu, dass er sich das nicht für ihn wünsche und Nadal in Paris ein sehr gutes Turnier spielen werde. Nach einem möglichen Sieg könnte Nadal aber sagen: „Thank you very much“.